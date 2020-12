Bologna, classifiche a confronto: l’anno scorso i punti erano…

Con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte il Bologna di Sinisa Mihajlovic è tredicesimo in classifica con 15 punti, esattamente uno in meno allo stesso punto dell’anno scorso. Nella stagione 2019/2020 i punti conquistati dai rossoblù erano 16, ma grazie all’insperato successo esterno sul Napoli alla quattordicesima giornata, che all’epoca si disputò a dicembre. Curiosità, alla ripresa del campionato, il 3 gennaio, l’anno scorso era il 6, il Bologna affronterà ancora una volta la Fiorentina. Nella scorsa stagione il match era valevole per la diciottesima giornata e finì al Dall’Ara 1-1

