Bologna cinico e concreto: Sampdoria battuta 3-1

Torna alla vittoria il Bologna e lo fa ancora al Dall’Ara dopo il successo sulla Laziot. Partita non scintillante per i rossoblù imbrigliati dalla Samp ma finalmente concreti davanti, apre Barrow di testa, impatta Quagliarella, poi Svanberg e Soriano firmano la vittoria. Rossoblù a quota 31 con un pezzo di salvezza in tasca e la parte sinistra della classifica di nuovo vicina.

