Bologna chiama, i tifosi rispondono: l’iniziativa rossoblu che coinvolge i tifosi

Durante questi giorni di quarantena forzata anche una telefonata può fare la differenza.

E’ il caso di Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini e Andrea Poli, i tre giocatori rossoblu infatti nelle ultime ore si sono resi protagonisti di un’iniziativa molto importante nei confronti dei tifosi rossoblu.

Documentata sul profilo instagram della società felsinea, i tre giocatori hanno chiamato gli abbonati rossoblu per rassicurarli e far passare del tempo in compagnia. Un’iniziativa capace di divertire e far sorridere i tifosi anche in un momento così delicato.