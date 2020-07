Bologna, chi sale e chi scende

Dopo la ripresa, diversi giocatori si sono presentati tirati a lucido in casa Bologna. Tra questi sicuramente Barrow, autore di due grandi prestazioni – con gol – contro Sampdoria e Cagliari. Sta molto bene anche Medel, dominatore in mezzo al campo, così come Soriano, che sta cominciando ad ingranare. La sorpresa più bella però forse risponde al nome di Mitchell Dijks, rientrato dopo addirittura 9 mesi di stop: il terzino olandese ha mostrato una forma fisica invidiabile e, anche se alcuni meccanismi sono ancora da ritrovare, sarà di certo lui il titolare in questo finale di stagione.

Scheda 1 di 2