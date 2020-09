Bologna, chi è il rigorista?

Non ci sono molti dubbi su quello che sarà il rigorista del Bologna in vista della prossima stagione. Al momento Musa Barrow parte nettamente favorito su tutti, soprattutto su Sansone che era l’incaricato numero uno a calciare i penalty prima dell’arrivo dell’attaccante gambiano.

Dopo l’arrivo di Barrow sotto le Due Torri infatti le cose sono cambiate: sul campo della Sampdoria, con Sansone in campo, è stato proprio Musa Barrow a incaricarsi della battuta del tiro dagli undici metri, tra l’altro realizzato. Anche l’anno prossimo sarà l’ex attaccante dell’Atalanta ad essere il designato numero uno per battere i rigori, con o senza Sansone in campo. L’unica insidia per lui può essere rappresentata dal mercato: se in queste settimane arriverà una prima punta specialista dei calci di rigore potrà “rubare” l’incarico a Barrow, anche se il gambiano non sembra essere particolarmente convinto di questo.