Uros Radakovic, difensore serbo classe 94′, si è trasferito in prestito semestrale dallo Sparta Praga al Wisla Cracovia.

Il centrale ha giocato in Italia con Novara e Bologna. Al Bfc ha militato dalla stagione 12-13 a quella 14-15, collezionando appena 3 presenze in Prima Squadra, tutte in Coppa Italia, e 19 tra Primavera A e B, realizzando anche un gol. Ora per lui inizia una nuova avventura in Polonia.