Bologna, che calo nella ripresa: nove metri in meno di baricentro

Primo tempo di marca rossoblù sia come piglio che come pressing, infatti la squadra di Motta ha portato a termine i primi 45 minuti con un baricentro a 54 metri, cioè oltre la metà campo, al cospetto dei 47 metri della Samp. Nel secondo tempo completa inversione di tendenza, il Bologna si è abbassato addirittura di nove metri, baricentro a 45, mentre la Samp si è alzata di 10 metri fissandosi a 57 metri. Il risultato è un abbassamento dei tocchi palla in attacco, infatti la Samp ha prevalso con 167 tocchi a 144, mentre il Bologna ha palleggiato molto di più in difesa con 256 tocchi a 161.