Bologna, c’è Vignato

Il Bologna ha raggiunto l’accordo Emanuel Vignato, talento italo-brasiliano, ventiduenne, del Chievo. I rossoblu intendono firmare il ragazzo già in questa sessione di mercato, lasciandolo però a Verona fino a fine stagione. Questo per dare al giocatore la possibilità di scendere in campo con continuità alla corte di Marcolini.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la firma del giocatore potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai due milioni di euro. Il Bologna ha sconfitto la concorrenza di club molto blasonati come Bayern Monaco e Barcellona, grazie agli ottimi rapporti costruiti col club veneto, evitando inoltre che in estate il giocatore potesse accasarsi altrove a parametro zero.