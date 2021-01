Bologna, c’è un nuovo positivo al Covid

Nuova positività al Covid nel Bologna, ed è un calciatore. Dopo Aaron Hickey è toccato a Federico Ravaglia. Il portiere era stato tenuto a riposo precauzionale mercoledì contro l’Udinese dopo sintomi influenzali, il tampone effettuato nei giorni scorsi ha fatto emergere la sua positività al virus.

‘Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Federico Ravaglia. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare’.