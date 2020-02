Bologna, c’è il rischio emergenza contro l’Udinese

Momento molto difficile per l’infermeria del Bologna.

In vista della sfida all’Udinese, sembrano quasi certe le assenze di Nicola Sansone e Federico Santander, oltre a quelle dei lungodegenti Dijks e Krejci, ma sono a forte rischio anche Gary Medel e Roberto Soriano. Ieri il cileno ha svolto lavoro differenziato, l’ex Samp è ancora alle prese con le terapie e domani alla ripresa degli allenamenti si capirà di più. Non solo, per la partita contro i friulani si aggiungono anche le squalifiche di Denswi e Schouten a complicare le cose.