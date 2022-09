Bologna, Cazoo taglia il personale in Ue: “Ci concentriamo sul Regno Unito”

Cazoo taglia il personale per risparmiare circa 100 milioni di sterline. Verrà di fatto eliminato il 15% della forza lavoro fuori dal Regno Unito. Lo sottolinea il Belfast Telegraph. Cazoo, rivenditore online di auto, dunque è andata incontro ad una recessione e si è fissata nuovi obiettivi economici entro il 2023. Saranno tagliati circa 750 posti di lavoro e l’idea sarebbe quale di chiudere le attività in Germania e Spagna, mentre su Italia e Francia sarebbe in atto ancora una riflessione sul da farsi. Alex Chesterman, fondatore di Cazoo, ha confermato la strategia: “Stiamo cercando redditività entro la fine del 2023 e abbiamo preso la decisione di concentrarci sul mercato del Regno Unito che vale oltre 100 miliardi di sterline”. Se questa decisione possa avere un effetto sul Bologna, che ha proprio Cazoo come main sponsor, per il momento non è dato sapersi.