Bologna – Castaldo convocato con la Nazionale Under 15

Terza convocazione per il giovane rossoblù

Francesco Castaldo, attaccante classe 2007 in forza alla formazione Under 15 di Juan Solivellas, è stato convocato dal tecnico Massimiliano Favo con la Nazionale Under 15. Il bomber rossoblù prenderà parte al gruppo che si radunerà domenica a Gradisca d’Isonzo per disputare nei giorni successivi il 18° Torneo delle Nazioni, in cui si sfideranno 12 squadre tra le più forti al Mondo suddivise in quattro gironi.