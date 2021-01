Bologna – Calendario ostico nelle prossime partite, dopo il Verona…

Mancano solo due partite alla fine del girone d’andata, e poi sarà il momento di fare un primo bilancio sulla prima parte di stagione del Bologna.

Reduce dalla sconfitta di Genova, la squadra di Mihajlovic affronterà il Verona sabato alle 15 al Dall’Ara, e poi sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus la settimana successiva per l’ultima di andata. La prima di ritorno i rossoblù riceveranno invece il Milan. Classifica non delle migliori, dunque, con il Bologna che sfiderà due big come Juve e Milan e una delle squadre rivelazioni di questo campionato, il Verona di Juric.