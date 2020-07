Bologna-Cagliari: Zenga bestia nera dei rossoblu

Bologna contro Cagliari non è solo una sfida fondamentale per il sogno europeo di entrambe le squadre ma anche un grande confronto tra due tecnici in grado di affermarsi in Italia nel corso degli ultimi anni.

Se da un lato troviamo Sinisa Mihaijlovic, mattatore per eccellenza della squadra sarda, dall’altra parte troviamo Walter Zenga che contro i rossoblu ha sempre vinto.

Per il tecnico del Cagliari sono infatti due vittorie in due confronti, un risultato che non lascia ben sperare i tifosi rossoblu in vista di una sfida, che visti i presupposti, si preannuncia tanto delicata quanto spettacolare.