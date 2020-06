Bologna-Cagliari, scatta l’ora di Dominguez?

Mercoledì sera il Bologna ospiterà il Cagliari al Dall’Ara. Mihajlovic dovrà fare i conti con qualche assenza, ad esempio probabile quella di Poli: il capitano ha accusato un fastidio muscolare nel secondo tempo di ieri sera contro la Sampdoria, e potrebbe non essere a disposizione contro i sardi. Ecco quindi che il tecnico serbo dovrà sceglierne il sostituto. A centrocampo saranno confermati Medel e Soriano, ma rimane un posto libero.

La prima scelta dovrebbe essere finalmente Nicolas Dominguez, centrocampista argentino arrivato quest’inverno. Il ragazzo ha avuto poco spazio fin qui, ma ha già lasciato intravedere lampi di grande classe. In alternativa, pronti anche Schouten e Svanberg. L’olandese ha però giocato fin qui solo un piccolo spezzone di gara, mentre lo svedese non ha convinto appieno contro la Juventus. In ogni caso, è facile prevedere l’ingresso in campo – da titolari o da subentrati – di tutti e tre.