Bologna-Cagliari, le info per la Coppa Italia

E' in corso la prevendita dei biglietti per #BFCCagliari dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia, in programma al Dall’Ara giovedì 20 alle 21: qui tutte le informazioni e i prezzi, con la riduzione per gli abbonati. Si ricorda che il giorno di gara le casse stadio rimarranno chiuse: anche nel giorno della partita è possibile acquistare online e presso i punti vendita fino al termine della gara.