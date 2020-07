Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa Bologna: niente turnover. Mihajlovic sceglie in larga parte chi ha portato a casa la vittoria a Genova con qualche piccola modifica. Confermata la retroguardia, mentre a centrocampo spazio a Schouten a fianco di Medel, in avanti torna titolare Barrow che prende il posto di Sansone, confermati Orsolini, Soriano e Palacio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga.