Fanno molto discutere gli episodi da moviola nel corso di Bologna-Inter.

Per la Gazzetta dello Sport, rischia molto Bani nel contatto con Lazaro al limite dell’area, il difensore prende piede e palla, ma probabilmente il contatto viene valutato fuori area e il Var non interviene. Per Gazzetta non c’è invece il fallo di Politano su Palacio all’86’, mentre viene considerata giusta la scelta di La Penna nel contatto tra Orsolini e Lautaro che porta al rigore decisivo.