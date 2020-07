Bologna-Cagliari: i precedenti con Sacchi

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata di Serie A.

Ad arbitrare la sfida tra Bologna e Cagliari sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Per Sacchi non sarà la prima volta col Bologna, i rossoblu hanno infatti già incontrato il fischietto proveniente da Macerata in due diverse occasioni. Nella gara di andata che vide il Cagliari vincere e nella scorsa stagione, nel match tra Bologna e Crotone vinto 3 a 0 dagli uomini di Mihaijlovic.