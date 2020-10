Bologna-Cagliari, i convocati

Rotazioni ridotte all’osso per Sinisa Mihajlovic domani. Se l’undici titolare dovrebbe essere composto da Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey dietro, Schouten e Svanberg in mediana, Soriano tra le linee, Orsolini e Barrow larghi a sostegno di Palacio, in panchina rimangono pochissime alternative. Con gli infortuni di Dijks, Poli, Medel, Skov Olsen, Santander, Mbaye e Sansone, Mihajlovic ha fatto affidamento sui giovani della Primavera. In difesa, oltre a Calabresi, Paz e Denswil, ad allargare le rotazioni c’è il giovane Arnofoli, in mediana Kingsley, Baldursson e Dominguez sono i possibili subentranti, mentre davanti Mihajlovic ha dovuto convocare i giovani Rabbi e Rocchi.

I convocati.

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Arnofoli, Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi, Rocchi, Vignato.