Il Cagliari sarà di scena questa sera a Bologna, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Se da una parte Mihajlovic non potrà contare su 4 infortunati, dall’altra mister Zenga recupera Pisacane. I sardi sono però costretti a dire addio a Cacciatore: il difensore non ha trovato l’accordo con la società, ed il suo contratto è scaduto proprio ieri martedì 30 giugno.

