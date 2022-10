Bologna-Cagliari, dove vedere la partita di Coppa Italia in tv

Le coordinate per seguire la partita

Giovedì 20 ottobre il Bologna torna in campo in Coppa Italia.

Turno a sfida secca al Dall'Ara per i sedicesimi di finale contro il Cagliari di Liverani, squadra di Serie B dopo la dolorosa retrocessione dell'anno scorso. Calcio di inizio alle ore 21 con diretta televisiva in chiaro. Appuntamento a partire dalle 20.55 su Italia 1, Mediaset ha l'esclusiva sui diritti della Coppa Italia, in streaming su Mediaset Infinity.