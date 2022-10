Bologna, buona tradizione con il Lecce. Motta come Bisoli: un solo punto

Tra le squadre affrontate almeno 20 volte in Serie A, il Lecce è quella contro cui il Bologna ha perso meno partite: soltanto tre sconfitte in 26 precedenti, completano 12 vittorie rossoblù e 11 pareggi.

Il Bologna è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide (7V, 5N) contro il Lecce in Serie A, vincendo per 3-2 entrambi gli ultimi due confronti nella stagione 2019/20.