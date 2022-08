Bologna, buona la prima: Cosenza battuto 1-0

Questa volta il Bologna non stecca. I rossoblù sfatano il tabù del primo turno della Coppa Italia e a differenza di quanto visto gli scorsi anni non perdono all'esordio nella competizione: battuto il Cosenza 1-0, decide un gol di Sansone che fa tutto da solo e scarica un destro preciso alle spalle di Matosevic. Vittoria agevole del Bologna, non nel punteggio ma senza dubbio nel gioco: ai sedicesimi di finale la squadra di Mihajlovic incontrerà il Cagliari.