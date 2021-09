Bologna, brilla Skov Olsen in nazionale

Brilla Skov Olsen in nazionale

Andreas Skov Olsen, video qui sotto dalla pagina 'Bologna Sempre', si è messo in luce ieri sera con la sua Danimarca grazie ad un pregevole gol di sinistro in occasione della vittoria per 5-0 contro Israele. E' il suo quarto gol con la nazionale maggiore. Lo ci si attende su certi livelli anche a Bologna. Bene anche gli altri, Michael Kingsley ha esordito con la Nigeria, disputando tutta la partita vinta 2-1 a Capo Verde. Ibrahima Mbaye è stato titolare col Senegal che ha vinto 3-1 in Congo e Kacper Urbanski ha giocato 90′ con la Polonia U19, battuta 1-0 in Danimarca.