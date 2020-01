Il Bologna ha bisogno di tutto il suo pubblico. Sabato al Dall’Ara arriva il Brescia, gara valida per la 3^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Per l’occasione, i rossoblu hanno varato le solite promozioni per i propri sostenitori.

Biglietto nei distinti a 10 euro per gli studenti universitari, appena 0,50 invece per gli under 14 – con l’accompagnatore che entrerà gratis se abbonato, altrimenti 10 euro. Solo 1 euro, infine, per gli under 6.