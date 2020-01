Bologna-Brescia, le promozioni per i biglietti

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che sabato saranno applicate alcune promozioni speciali per i biglietti. Gli studenti universitari avranno infatti diritto ad acquistare un biglietto di Distinti a soli 10€. Per completare l’acquisto sarà necessario presentare il badge dell’Alma Mater, sia in biglietteria che all’ingresso dell’incontro.

Offerte anche per Under 14 in Distinti. Per loro il biglietto costerà 0,50€, mentre per l’eventuale accompagnatore 10€. Per i bambini Under 6 invece il biglietto costerà appena 1€ in ogni settore dello stadio, Kids Stand e Poltrone Gold escluse.