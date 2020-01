Bologna-Brescia, le probabili formazioni

Bologna e Brescia apriranno domani la 3^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Con tutta probabilità, Mihajlovic non sarà però al Dall’Ara a guidare la sua squadra contro quella di Corini. Il tecnico serbo può comunque sorridere per il recupero in extremis di Denswil: l’olandese non è al meglio, ma dovrebbe comunque esser schierato come terzino sinistro. Il resto delle scelte in difesa è obbligato, vista anche la squalifica di Tomiyasu. In mediana dovrebbe esserci Poli affianco a Schouten. Davanti, invece, torna prima punta Palacio; alle sue spalle, riecco titolare Sansone, insieme a Soriano e Orsolini.

Per quanto riguarda le rondinelle, invece, il tecnico deve fare i conti con l’assenza di Balotelli per squalifica. Cistana a guidare la difesa, Tonali il centrocampo. Sulla trequarti dovrebbe agire Romulo, alle spalle di Torregrossa e Donnarumma.

Le probabili formazioni di Bologna-Brescia

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Brescia: (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. All. Corini

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”