Bologna-Brescia, i precedenti

Sabato pomeriggio il Brescia farà visita al Bologna al Dall’Ara, in occasione della 3^ giornata del girone di ritorno di Serie A. La gara d’andata era termina 3-4 per gli ospiti, che avevano concluso una splendida rimonta grazie alla rete di Orsolini. Le due squadre si sono incontrate in totale nella loro storia 59 volte: 26 vittorie rossoblu, 17 pareggi e 16 trionfi delle rondinelle. Considerando solo le partite giocate in Emilia, invece, il bilancio è ancor più netto: 18 a 7 a favore dei padroni di casa.

L’ultima volta al Dall’Ara però fu il Brescia ad avere la meglio: era la Serie B, e il 15 novembre 2014 le rondinelle trionfarono per 1-2. L’ultima vittoria dei felsinei in casa risale invece all’1-0 nell’agosto del 2013, ma quello era il terzo turno di Coppa Italia. Per trovare l’ultima volta che il Bologna vinse al Dall’Ara in Serie A contro il Brescia è necessario andare indietro di 10 anni: il 14 novembre 2010 i padroni di casa superarono gli ospiti per 1-0 grazie al gol di Marco Di Vaio.