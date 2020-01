Bologna-Brescia: Gli infortunati in casa Rondinelle

Una partita fondamentale per entrambe le squadre quella in programma al Dall’Ara sabato alle ore 15:00. Bologna e Brescia sono entrambe alla ricerca di una vittoria, la prima per continuare a migliorare una classifica che inizia a diventare interessante mentre la seconda lotta per evitare una salvezza sempre più difficile da raggiungere.

Al contrario dei rossoblu però la formazione allenata da Eugenio Corini potrà contare su tutti i giocatori presenti in rosa, con il ritorno di Dessena non si registano infatti nuovi infortunati e l’unico assente di giornata sarà Mario Balotelli, ancora ai box per squalifica.