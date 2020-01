Bologna-Brescia, chi affianco a Schouten?

Sabato pomeriggio il Bologna ospita il Brescia, gara valida per la 3^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Se da una parte Mihajlovic deve far fronte all’emergenza in difesa, lo stesso non può dirsi per il centrocampo: il tecnico serbo ha infatti l’imbarazzo della scelta per decidere i due mediani titolari che affronteranno al Dall’Ara le rondinelle. Uno sarà di certo Jerdy Schouten, MVP rossoblu del mese di gennaio: l’olandese ha mostrato grande ordine e geometria, e con tutta probabilità il mister lo confermerà per la quarta gara consecutiva.

Con Medel infortunato e Dzemaili in partenza, rimangono 3 le opzioni per il mediano che dovrà affiancare il classe 1997. Il ballottaggio principale sembra essere tra Poli e Dominguez, con Svanberg che – visto lo scarso minutaggio delle ultime uscite – parte leggermente dietro nelle gerarchie. Il numero 16 è stato schierato titolare a Ferrara contro la Spal, dove ha fatto un’ottima prestazione – impreziosita dal gol dell’1-3: aggressivo e incontrista, potrebbe essere il giocatore più adatto in fase difensiva. Visto però il tipo di partita che si prospetta, Mihajlovic potrebbe optare per dar nuovamente spazio al numero 8: dopo la titolarità in casa con il Verona, l’argentino è rimasto in panchina per 90′ al Mazza. La sua qualità e visione di gioco potrebbero essere un fattore contro il Brescia.