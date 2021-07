Bologna-Borussia Dortmund: i dettagli dell’amichevole

Amichevole contro il Borussia Dortmund venerdì 30 luglio

Sono usciti i biglietti per la sfida contro i tedeschi con i prezzi interi che vanno dai 19 ai 35 euro e, al momento, non ci sono restrizioni sulla capienza ma per entrare in Austria servirà il Green Pass. Dopo quest'amichevole il Bologna ne organizzerà altre due probabilmente sempre nel centro Europa. Successivamente ci sarà il debutto in Coppa Italia previsto per il weekend di Ferragosto, a una settimana dal via della Serie A 2021/22.