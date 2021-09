Bologna – Bfc X New Era

Ecco i nuovi cappellini Bologna Fc 1909 targati New Era

Acquista subito il tuo preferito e indossalo con orgoglio allo stadio, in città, ovunque tu sia. I cappellini New Era sono disponibili presso: il Bologna Fc 1909 Official Store dello stadio Dall'Ara; presso il Temporary Store di Via Irnerio 21/B; su Bolognafcstore.com e presso tutti i rivenditori autorizzati rossoblù.