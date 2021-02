Bologna-Benevento, la probabile formazione rossoblù

Venerdì il Bologna sarà già in campo per ospitare il Benevento dell’ex Inzaghi e per aprire la ventiduesima giornata.

Mihajlovic vorrà dare continuità alla bella vittoria di Parma e per farlo riconfermerà quasi lo stesso 11 sceso in campo al Tardini. Dovrà, però, rinunciare a Svanberg squalificato che verrà sostituito da Dominguez. Davanti tornerà Orsolini al posto di Skov Olsen e saranno confermati Sansone a sinistra e Barrow punta centrale. Per quanto riguarda il blocco difensivo c’è solo un dubbio legato a Dijks. Al trattore olandese sono stati applicati 5 punti di sutura per una ferita rimediata a Parma e le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi allenamenti, se non dovesse farcela è pronto Hickey.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.