Bologna, Barrow torna a Bergamo

Domani sera sarà una partita molto dura per il Bologna, che andrà in casa della corazzata Atalanta. Sarà di certo una gara particolare per Musa Barrow, arrivato a gennaio in rossoblu proprio dall’Atalanta. L’abbondanza in attacco ha portato Gasperini ad acconsentire alla cessione del talento gambiano: il classe 1998 ha così scelto Bologna e Mihajlovic, dimostrando fin da subito tutto il suo valore.

Dopo aver messo a segno 0 gol e 2 assist in 7 presenze nel girone d’andata con la Dea, Barrow è letteralmente esploso a Bologna. In questo girone di ritorno ha quasi sempre messo piede in campo, valendo tutti i soldi che il club emiliano ha speso per lui. Fin qui con la maglia rossoblu ha totalizzato 14 presenze in Serie A, realizzando addirittura 8 gol e fornendo 1 assist. Da esterno sinistro o da punta centrale poco cambia: Barrow ha talento e voglia di fare in abbondanza. Soprattutto in vista di domani sera.