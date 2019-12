Bologna, Barrow sempre nel mirino, si offrono 12,5 milioni

Dopo un primo incontro, Bologna e Atalanta si vedranno nuovamente nelle prossime ore per discutere di Musa Barrow. L’Atalanta valuta, tenendo conto anche delle eventuali altre destinazioni per il giocatore. Verona, Parma e squadre della Bundesliga sarebbero sulle tracce del gambiano. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoblu avrebbero offerto 12,5 milioni per un prestito con obbligo di riscatto a giugno. I nerazzurri non vogliono scendere sotto i 15, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Nel frattempo non è ancora tramontata l’ipotesi scambio Destro-Favilli. La suggestione nata nelle ultime ore del mercato estivo, è tornata in piedi nei giorni scorsi. Si attende di conoscere chi siederà sulla panchina genoana, per vedere se la trattativa potrà andare in porto. Sul viale del tramonto invece le piste che portano a Kean (Everton) e Kalinic (Roma, in prestito dall’Atletico Madrid).