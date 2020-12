Bologna – Barrow rigorista, le statistiche sono negative

Con il rigore calciato ieri allo scadere contro lo Spezia, Musa Barrow raggiunge quota quattro rigori complessivi tirati tra i professionisti, di cui tre in Serie A e uno in Coppa Italia.

L’errore di ieri è stato il secondo di fila del gambiano dal dischetto, dopo che poche settimane fa in Coppa, sempre contro lo Spezia, aveva fallito un calcio di rigore. Le statistiche di Barrow in Serie A sembrano confermare questa tendenza negativa: 4 rigori calciati e solo uno realizzato tra campionato e Coppa Italia. Il primo tirato da Musa nella massima categoria risale al 23 novembre 2019, durante Atalanta-Juventus. Barrow, che all’ora vestiva la maglia della Dea, si incaricò del rigore ma scheggiò la traversa quando ancora la partita era ferma sullo 0-0. Lo scorso campionato l’attaccante realizzò proprio a Bologna il suo primo rigore in Serie A, a Genova contro la Samp. Il penalty fu molto simile a quello calciato ieri contro lo Spezia, con Musa che aveva scelto lo stesso angolo. E proprio contro i liguri in meno di un mese Barrow ha sbagliato due rigori consecutivi, che hanno pesato un’eliminazione dalla Coppa Italia e una mancata vittoria sulle spalle dei rossoblù. Considerano invece anche il campionato Primavera, Musa Barrow ha segnato in carriera 5 rigori, oltre a quello di Genova con la Samp, 4 con la maglia dell’Atalanta. E’ probabile che, visti anche i numeri del gambiano in campionato, Mihajlovic decida di cambiare rigorista per le prossime partite.