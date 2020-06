Bologna, Barrow prima punta per insidiare la Juve

Nuove prove tattiche ieri mattina a Casteldebole in partitella.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, Sinisa Mihajlovic avrebbe provato Musa Barrow prima punta. Una sorta di novità considerando che fino a qui il gambiano è sempre stato impiegato in fascia con Palacio centravanti. Questa soluzione potrebbe essere quella valutata per insidiare la Juventus oppure un semplice esperimento in ottica futura considerando dodici partite da giocare a ritmi frenetici e la necessità di centellinare le energie di Rodrigo Palacio.