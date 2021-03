Bologna – Barrow insegue Sancho e Mbappè in una speciale classifica

Grazie all’assist servito a Jerdy Schouten per il momentaneo pareggio nella partita di ieri a Crotone, Musa Barrow si colloca al terzo posto tra i giocatori più giovani ad aver segnato almeno sei gol e fornito sei assist nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Secondo i dati raccolti da Opta, infatti, il gambiano è preceduto solamente da Jadon Sancho del Borussia Dortmund(20 anni, a quota 6 reti e 9 assist) e da Kylian Mbappè del Psg(22 anni, 18 gol e 6 assist), in questa speciale classifica che paragona il rendimento stagionale con l’età dei calciatori. Musa si trova poi davanti ad altri due big: Marcus Rashford e Federico Chiesa, entrambi più “anziani” del numero 99 rossoblù. Barrow non ha avuto una stagione continua in termini di prestazioni, ma da febbraio sembra aver messo il turbo: 3 gol e 4 assist collezionati, andando a segno in entrambi i ruoli ricoperti, da centravanti prima(doppietta al Parma) e da esterno poi(gol alla Samp). Sinisa lo aspetta per un finale di stagione in crescita, augurandosi sia simile a quello dello scorso campionato.