Bologna, Barrow e Soriano in panchina contro il Milan?

Le prove di ieri, come riporta il Cor Sport, lascerebbero intendere ad un utilizzo di Nicola Sansone come spalla di Marko Arnautović. Musa Barrow partirebbe dalla panchina. Anche Roberto Soriano non sarebbe sicuro del posto, perché Aebischer e Ferguson potrebbero scalzarlo dall'undici titolare anche se Sinisa difficilmente rinuncia al capitano. Il tecnico, va ricordato, non avrà a disposizione Riccardo Orsolini squalificato e anche Nikola Moro, appena verrà tesserato, dovrà scontare un turno di squalifica per un rosso rimediato nel derby di Mosca.