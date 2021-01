Bologna – Barrow centravanti, la punta non serve più?

Al momento delle formazioni ufficiali, sabato contro il Verona, Sinisa Mihajlovic ha spiazzato un po’ tutti lasciando in panchina Palacio, fino a quel momento sempre utilizzato, e schierando Barrow come punta centrale.

Non era la prima volta che il gambiano ricopriva quel ruolo, il tecnico serbo lo aveva già fatto giocare lì contro lo Spezia in Coppa Italia, con risultati altalenanti. In campionato, però, era la pima volta, anche perchè Palacio era sempre partito dal primo minuto. Più volte Sinisa ha dichiarato di non vedere Musa come centravanti, nonostante la società lo abbia preso con l’idea di farlo diventare il futuro attaccante del rossoblù. Barrow ha reso di più da esterno, ma quello della punta è un ruolo che può ricoprire e ha già ricoperto anche in passato. Il Bologna potrebbe aver così trovato in casa l’attaccante che cercava, sperimentando una nuova soluzione a cui prima Mihajlovic non aveva mai dato troppo peso. La ricerca della punta continuerà, ma solo se si troverà l’occasione giusta, con la consapevolezza che con Palacio e all’occorrenza anche Barrow possono essere schierati in quel ruolo. E i gol comunque arrivano.

Fonte-Stadio