Bologna – Barrow centravanti contro lo Spezia

Musa Barrow giocherà punta centrale quest’oggi contro lo Spezia. Mihajlovic lo ha provato in quel ruolo e sarà un’occasione soprattutto per dare un turno di riposo a Palacio, mancando alternative in attacco.

E’ da un po’ di tempo che a Casteldebole ci si interrogava sul ruolo di Barrow in attacco. Sinisa ha sempre detto di vederlo meglio da esterno, dove sarebbe stato più libero di agire e di inventare, oltre che di pungere. Ma la curiosità di vederlo punta centrale in una partita dall’inizio e non in spezzoni finali, è rimasta. E oggi pomeriggio il gambiano ha la sua chance. Dalla partita contro lo Spezia passeranno anche le strategie di mercato in ottica gennaio, sul comprare o meno un attaccante di ruolo da aggiungere al reparto. Un esperimento già collaudato è invece quello di Mattias Svanberg: il centrocampista tornerà a ricoprire il ruolo di Soriano, agendo da sottopunta come già aveva ricoperto l’anno scorso. A completare l’attacco, Orsolini e Vignato sugli esterni.

Fonte: Stadio