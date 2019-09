Bologna, Bani favorito per sostituire Danilo, davanti Palacio in vantaggio

Domani De Leo e Tanjga parleranno ai giornalisti in conferenza stampa e chissà se sveleranno qualche ipotesi di formazione. Al momento sono due i dubbi in vista della trasferta di Brescia: il sostituto dell’infortunato Danilo e la scelta del centravanti.

Per quanto riguarda la prima opzione, il favorito sembra essere Mattia Bani, arrivato in estate dal Chievo proprio con i galloni di prima riserva. Dovrebbe essere lui ad affiancare Denswil al centro della difesa con Tomiyasu terzino destro e Dijks a sinistra. L’altro dubbio, come detto, riguarda il centravanti. Palacio appare in vantaggio nel ballottaggio su Destro e Santander, alle sue spalle il solito Soriano, ai lati Sansone e Orsolini. Mediana a due con Medel e Poli.

m.m.