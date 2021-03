Dopo la trasferta di Crotone, alcuni giocatori rossoblù saranno impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi, ci sarà anche Andri Baldursson, che è stato convocato dall’Islanda per la prima fase dell’Europeo under 21, in programma in Ungheria dal 24 al 31 marzo.

Il centrocampista islandese ha smaltito la lesione al retto femorale che aveva rimediato prima della gara con la Lazio ed era già tornato a disposizione di Sinisa Mihajlovic a Napoli.

Fonte-tmw