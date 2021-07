Bologna-Bagnolese 6-1: Orso pimpante, novità Vignato, segna anche Van Hooijdonk

E' vincente la prima uscita stagionale del Bologna contro la Bagnolese. Al campo Pineta i rossoblù si impongono per 6-1 grazie ai gol di Orsolini (2), Sansone, Bonifazi, Van Hooijdonk e Denswil. Il Bologna si presenta con il solito 4-2-3-1 con la novità Vignato a centrocampo in coppia con Schouten. In fase offensiva gli uomini di Mihajlovic passano a tre con De Silvestri che stringe la sua posizione per permettere a Dijks di partecipare alla manovra d'attacco.

Il primo tempo termina sul risultato di 5-0 in favore del Bologna. A sbloccare il match ci pensa Orsolini al minuto 5 su assist di Schouten complice un'uscita dal basso sbagliata dalla Bagnolese. Il centrocampista rossoblù appoggia di testa e Orso è bravo di prima intenzione a colpire verso la porta lasciata completamente vuota. Un minuto dopo il 7 rossoblù ci riprova, ma una grande parata di Portesi gli nega la doppietta. Il raddoppio dell'esterno ascolano arriva al 25' su assist di Sansone, un facile tap-in di destro sottomisura. Al 27' arriva il tris con Sansone che segna su invito di Santander. Da segnalare il primo di tiro da fuori area alla mezz'ora con Soriano che impegna i guantoni di Portesi. Un paio di minuti dopo arriva il primo gol in rossoblù per Bonifazi: dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto da Sansone per Orsolini, arriva il cross del 7 e il colpo di testa vincente dell'ex Spal. Ecco il primo cambio di Sinisa Mihajlovic con Van Hooijdonk che prende il posto di Santander. Il Ropero è apparso un po' in difficoltà a livello fisico. Il nuovo centravanti rossoblù spreca pochi minuti dopo sotto porta su assist di De Silvestri svirgolando il pallone, ma riesce a riscattarsi al 4o' segnando a centro area piccola il gol del 5-0 che chiude il primo tempo.