Bologna – Avviata la raccolta delle eccedenze alimentari dello stadio

Bella iniziativa del club

In occasione delle recenti gare casalinghe con Sampdoria , Udinese e Inter , il Bologna ha avviato un’attività di raccolta delle eccedenze alimentari dalle aree ospitalità dello stadio Renato Dall’Ara. Si tratta di un’iniziativa volta alla lotta agli sprechi alimentari, che il Bologna proseguirà in occasione di tutte le sue gare casalinghe.

Al termine delle partite il cibo confezionato ma non distribuito all’interno delle aree ospitality è stato prelevato dall’associazione Arca della misericordia, ente no profit che collabora con il Club da diversi anni, che provvederà a distribuirlo alle famiglie in difficoltà.