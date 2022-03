Bologna-Atalanta: sconto del 50% a tutte le donne

Sconti per le donne in vista di Bologna-Atalanta

Prosegue la prevendita dei biglietti per Bologna-Atalanta in programma al Dall’Ara domenica 20 marzo alle 20,45. Per questa gara sarà attiva una speciale promozione dedicata a tutte le tifose rossoblù che potranno acquistare un tagliando in qualsiasi settore con il 50% di sconto.