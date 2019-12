Bologna – Atalanta: rossoblu chiamati a vincere 49 giorni dopo l’ultima volta

Una partita fondamentale per il campionato di entrambe le squadre quella che vede opporsi Bologna e Atalanta. I rossoblu,tra le mura amiche,non trovano la vittoria da 49 giorni. L’ultima vittoria resta ancora il 2 a 1 inflitto alla Sampdoria con gol di Palacio e Bani.

Avversario non facile l’Atalanta, fresca di qualificazione in Champions la squadra di Gasperini dovrà fare a meno di elementi fondamentali come Gomez,Ilicic e Zapata. Inoltre le fatiche di coppa si faranno sicuramente sentire. Dovrà quindi approfittarne il Bologna,chiamato a fare risultato per salutare il 2019 e ringraziare i propri tifosi con una vittoria che manca da troppo tempo.