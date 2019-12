Bologna-Atalanta, promozione per gli studenti universitari

In questo momento difficile, il Bologna ha bisogno della spinta del suo pubblico. Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, i rossoblu domenica prossima ospiteranno anche l’Atalanta. Nella speranza di avere lo stadio il più pieno possibile, il Bologna ripropone ancora la speciale promozione per gli studenti universitari: sarà infatti possibile per loro acquistare un biglietto nei distinti a soli 15 euro.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Torna per #BFCAtalanta la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater: un biglietto di Distinti a 15€.

Per acquistare: tutti i punti vendita della rete Vivaticket, il nostro call center al numero 051.61.11.177 e direttamente il giorno della gara alle casse dello stadio dove sarà riservata loro una fila prioritaria. Per usufruire della promozione è necessario esibire il badge universitario”.