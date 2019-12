Bologna – Atalanta : oltre ventimila tifosi al Dall’Ara

Una partita difficile quanto importante quella che attende il Bologna. I rossoblu ospitano una squadra al settimo cielo vista la clamorosa qualificazione centrata in Champions League.

Tuttavia la stanchezza e gli infortuni dei bergamaschi potranno giocare un ruolo decisivo per le sorti di un match comunque molto ostico. Per tornare a vincere servirà infatti una grande spinta da parte del pubblico, sempre molto presente e affiatato nei confronti della squadra, specialmente nei momenti di difficoltà. È per questo che sono oltre ventimila i tifosi attesi al Dall’Ara.

Una presenza importante che dimostra l’attaccamento dei tifosi alla squadra. il Bologna è quindi chiamato a vincere per salutare i propri sostenitori nell’ultima gara interna del 2019. Attesi inoltre oltre cinquecento supporters bergamaschi.